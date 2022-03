Guardiani della Galassia: Kevin Bacon avvistato sul set, sarà in Holiday Special o Vol. 3?

Il nome di Kevin Bacon è stato citato ripetutamente nel corso del franchise dei Guardiani della Galassia, e adesso i tempi sembrano maturi per un'effettiva apparizione dell'attore nei panni di se stesso nel Marvel Cinematic Universe. Con James Gunn sempre tempestivo nello smentire questo o quel rumor, stavolta il regista non ha aperto bocca.

Sebbene un semplice post su Reddit non dovrebbe essere preso sul serio o come sinonimo di certezza, specialmente quando si tratta del Marvel Cinematic Universe, ci sono almeno un paio di cose che dovrebbero essere prese in considerazione dopo che l'utente CassandraOracle ha affermato di offrire alcuni dettagli su Guardiani della Galassia Vol. 3 o l'Holiday Special, poiché non è chiaro quale dei due progetti sia attualmente in fase di riprese.

In particolare, pare che Kevin Bacon sia stato avvistato sul set, con l'attore che è stato ripetutamente nominato nei primi due film dei Guardiani, qualcosa che lo stesso attore ha sempre confermato quanto gli abbia fatto piacere. Il report menziona anche che l'attuale titolo di lavorazione per la produzione del film è Hot Christmas, qualcosa che è stato precedentemente confermato da diverse fonti di informazione locali nella zona delle riprese.

A parte questo, Bacon ha espresso il suo desiderio in più di un'occasione di fare parte della serie dei Guardiani, e il cameo di David Hasselhoff nel Vol. 2 ha stabilito il precedente per cui le icone degli anni '80 che hanno giocato un ruolo enorme nell'infanzia di Peter Quill possono fare delle apparizioni a sorpresa.

Infine, pare che l'holiday special di Guardiani della Galassia introdurrà tantissimi personaggi nel MCU: "Verrà introdotto più di un nuovo fantastico personaggio MCU". Personaggi che potrebbero diventare cruciali molto presto, vista la premessa di James Gunn sul fatto che lo speciale di Natale sarà propedeutico, per non dire fondamentale, alla visione del terzo capitolo di Guardiani della Galassia.