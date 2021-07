Guardiani della Galassia, Karen Gillan vorrebbe continuare a interpretare Nebula in futuro

Mentre fino al mese scorso sia il regista di Guardiani della Galassia James Gunn che l'interprete di Drax Dave Bautista hanno affermato di voler concludere la loro avventura con i Guardiani con il terzo film, Karen Gillan ha dichiarato di voler continuare a vestire i panni di Nebula ancora per un bel po'.

Con Avengers: Endgame abbiamo iniziato a dire addio a diversi personaggi del MCU, inclusi Tony Stark e Steve Rogers, e con Black Widow abbiamo definitivamente detto addio anche a Natasha Romanoff.

Così molti hanno pensato che Guardiani della Galassia 3 potesse essere l'ultimo film per almeno parte del cast e della crew, inclusi il regista James Gunn e l'attore Dave Bautista. Ma mentre non sappiamo ancora di preciso cosa e come avverrà, c'è una star dei film di Gunn che vorrebbe invece continuare a interpretare il suo personaggio ancora a lungo.

"Adoro così tanto il mio personaggio. Sono praticamente ossessionata da lei" ha affermato Karen Gillan ai microfoni di THR "Mi piace davvero interpretare un personaggio che è così lontano da me. Ma mi sento anche tremendamente coinvolta a livello emotivo con tutto ciò che ha passato con Thanos e tutto il resto".

"Quindi amerei avere la possibilità di continuare con lei questo viaggio personale sullo schermo. Non so che aspetto potrebbe avere senza James [Gunn] o Dave [Bautista], ma amo davvero interpretarla, quindi non smanio per chiuderla qui" ha concluso.

E voi, che ne pensate? Anche se il terzo film dei Guardiani dovesse di fatto essere l'ultimo dedicato a questi personaggi, rivedremo ancora Nebula nel MCU? Fateci sapere nei commenti.