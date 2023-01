Guardiani della Galassia, James Gunn sul VERO protagonista della saga: 'Mai stato Peter!'

Il protagonista dei Thor è Chris Hemsworth. Il protagonista degli Spider-Man è Tom Holland. Ma nei Guardiani della Galassia invece, credeteci o meno, il protagonista non è mai stato Starlord. Non lo sarà nel terzo capitolo ma in realtà non lo è stato nemmeno nei due precedenti, rivela James Gunn. Ecco chi invece!

Da quando è uscito il trailer di Guardiani della Galassia 3, il capitolo con cui James Gunn chiuderà (almeno fino al 2026) la sua collaborazione di lunga data coi Marvel Studios, abbiamo iniziato a prendere maggiore coscienza sui contorni del film. Una pellicola che si preannuncia come una delle più attese del 2023 e sicuramente per i fan del Marvel Cinematic Universe, considerato che potrebbe portare molti risvolti drammatici.

Si teme per la sopravvivenza di diversi protagonisti alla luce della sinossi di Guardiani della Galassia 3. Sappiamo per certo che Dave Bautista dirà addio a Drax, che lo stesso potrebbe succedere a Nebula e che forse gli addii non sono finiti qui. Si teme soprattutto per Rocket, visto anche il modo drammatico con cui è stato tratteggiato nel trailer e di cui è senz’altro il protagonista. Ma a sentire James Gunn, lo è sempre stato: la vera anima dei Guardiani della Galassia, colui che più li rappresentava, è sempre stato lui fin dal primo film, non Starlord.

Dice infatti Gunn a Empire, anticipando che Rocket sarà (stavolta in maniera evidente) il grande protagonista del terzo capitolo: “Direi che Peter è un disastro. Penso che soffra di grossi problemi di distacco. Per me, Rocket è sempre stato il vero protagonista segreto dei film dei Guardiani della Galassia. È il vero eroe. Alla fin fine, in nessuno dei tre film avete visto Rocket mancare di fare qualcosa di altruistico. Non ha mai fatto altro che prendersi cura dei suoi amici. Non è un eroe nel senso classico della parola. Ma raccontare la sua storia è stato molto importante per me”.

Voi che ne pensate delle parole di Gunn? Temete ancor di più per la sorte di Rocket, a questo punto?