Guardiani della Galassia, James Gunn trolla i fan:'Ho svelato un easter egg su Facebook!'

James Gunn non ha perso tempo dopo il blackout social delle scorse ore che ha messo fuori uso Facebook, Instagram e Whatsapp per diverse ore. Il regista di The Suicide Squad ha scherzato con i fan su Twitter, spiegando di aver pubblicato un grande easter egg di Guardiani della Galassia proprio... su Facebook!

Ovviamente la battuta di Gunn ha suscitato ilarità tra i suoi follower:"Ho appena pubblicato un easter egg dei Guardiani affinché tutti lo vedano".

E in risposta ad un follower che ha scritto di poterlo vedere su Facebook, Gunn ha ribattuto con un ironico:"Cosa???!".



Sul primo capitolo sono circolate diverse informazioni negli ultimi giorni: Karen Gillan ha dichiarato di aver quasi perso il ruolo di Nebula, in seguito ad alcune difficoltà nel casting. Dopo l'uscita del film nelle sale nel 2014, James Gunn disse che esistono diversi dettagli del film che le persone non hanno colto:"C'è sicuramente una cosa davvero grande che le persone non hanno visto, ma potrebbero non vederla mai, vedremo. Ci sono anche altre cose" ha dichiarato il regista.

Da allora il pubblico ha scoperto altre easter egg nel film ma il famigerato 'grande easter egg' annunciato da Gunn non è stato ancora svelato.

E l'ha ribadito anche per l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, sostenendo che gli spettatori si erano persi un easter egg davvero gigante.



Ad aprile James Gunn offrì chiarimenti sul famoso cameo di Stan Lee nel film.