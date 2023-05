Guardiani della Galassia, James Gunn svela: 'Le Gemme? Scrissi la scena in un'ora e mezza'

Sulle Gemme dell'Infinito si è letteralmente basata l'intera prima, grande saga del Marvel Cinematic Universe (vale a dire le Fasi dalla 1 alla 3): fa sorridere, dunque, pensare che le origini di quelle pietre tanto potenti siano state tratteggiate da James Gunn in appena una manciata di minuti i Guardiani della Galassia.

Già, perché il regista che volle a tutti i costi Bradley Cooper per il ruolo di Rocket si è divertito, durante la promozione di Guardiani della Galassia vol.3, a raccontare la sua versione delle origini della scena in cui ci vennero di fatto presentate le Gemme dell'Infinito, ricordando di aver buttato giù quella parte dello script in un'ora e mezza circa.

"Scrissi quella scena in un'ora e mezza, spiegava che cosa fossero le Gemme dell'Infinito... E praticamente l'intero Marvel Cinematic Universe si è basato su quello. Loro mi dissero tipo: 'Stiamo pensando di inserire le Gemme dell'Infinito', e io: 'Oh, bello. Le Gemme dell'Infinito... Allora, il Collezionista ha le Gemme...' e ne venne fuori tutta quella stro**ata" sono state le parole di un divertito James Gunn.

Minimo sforzo, massima resa: al resto, d'altronde, ci hanno pensato i film successivi, ringraziando i Guardiani anche per l'introduzione di un certo Thanos. Gemme dell'Infinito a parte, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sui protagonisti di Guardiani della Galassia.