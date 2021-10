Guardiani della Galassia, James Gunn svela gli attori di Star-Lord prima di Chris Pratt

Mentre è quasi tutto pronto per l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia 3, il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato gli attori presi in considerazione per il ruolo di Star Lord prima che la parte venisse affidata a Chris Pratt.

E' noto che Joel Edgerton, Jack Huston e Eddie Redmayne hanno fatto tutti dei provìni per la parte, così come Lee Pace, al quale poi sarebbe andato il ruolo di Ronan l'accusatore. Inoltre Gunn prese in considerazione per la parte di Star-Lord anche Joseph Gordon-Levitt, Zachary Levi e Michael Rosenbaum, ma in un recente scambio di tweet sui social media con un fan, il regista ha nominato anche un altro contendente che a suo dire fece una fantastica audizione, al punto che Gunn lo assunse per un altro suo progetto.

"Tengo spesso in considerazione gli attori provinati per altri progetti" ha risposto il regista tramite il post che trovate in calce. "John Gallagher Jr ha fatto un'audizione straordinaria per Star-Lord, ma pensai che non fosse adatto per il personaggio che avevo in mente. Anni dopo lo scelsi personalmente per The Belko Experiment. E ho parlato molto bene dell'audizione di ZacharyLevi al produttore Peter Safran, ed è così che venne preso in considerazione per Shazam".

Per altre letture riguardanti il cinema di James Gunn, scoprite il finale alternativo di The Suicide Squad considerato troppo dark perfino dal regista.