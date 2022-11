Guardiani della Galassia: James Gunn spiega perché non ha introdotto Nova nel MCU!

In occasione dell'uscita di Guardiani della Galassia - Holiday Special, che arriverà su Disney Plus il prossimo 25 novembre, James Gunn ha parlato di Nova, personaggio che non è ancora stato introdotto nel MCU.

"Non è mai stata in nessuna... Non ho mai visto Richard Rider in nessuna bozza di Guardiani della Galassia", ha detto Gunn a ComicBook.com in un'intervista esclusiva sul canale Phase Zero. "C'erano un miliardo di versioni di Guardiani prima che salissi a bordo. Sì, immagino che forse in qualche sceneggiatura ci fosse Richard Rider, ma c'erano molte versioni diverse".

Gunn ha poi parlato delle motivazioni che l'hanno spinto a prendere questa scelta: "Sì, non ho mai avuto Richard Rider da nessuna parte. È semplicemente un personaggio troppo grosso e sembrava troppo... Non volevo... Fin dall'inizio, quando sono salito a bordo dei Guardiani, non volevo avere due esseri umani. Volevo avere un solo essere umano in modo che potesse essere circondato da questo mondo di alieni. E poi ci siamo resi conto a poco a poco che tutti questi personaggi erano unici nel loro genere. Groot è l'unico Groot. Rocket è l'unica creatura procione. Gamora è l'unico Zehorbein", ha concluso il regista.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che dopo l'Holiday Special Peter Quill e soci torneranno nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia Vol.3, in uscita a maggio 2023.