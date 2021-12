Guardiani della Galassia, James Gunn smentisce i rumors: 'mai incontrato Adam Sandler'

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono in corso ma al regista James Gunn non manca il tempo di rispondere ai fan su Twitter, di condividere immagini e sfatare rumors. Questa volta il regista si è concentrato sulla voce secondo cui Adam Sandler avrebbe fatto un provino per il ruolo di Rocket.

Gunn ha recentemente condiviso una foto del cast che includeva Will Poulter nei panni di Adam Warlock e Chukwudi Iwuji e parlato del villain di Guardiani della Galassia Vol. 3. Questa volta il regista ha usato Twitter per smentire le voci secondo cui Adam Sandler ha quasi interpretato Rocket Racoon, il ruolo doppiato da Bradley Cooper.



"Il regista @JamesGunn ha finito per scegliere #BradleyCooper per il ruolo. E dopo aver perso il ruolo a favore di Cooper, Sandler ha anche fatto un provino per interpretare Groot, ma purtroppo è stato battuto da Vin Diesel. Ti piacerebbe vedere Adam Sandler in qualsiasi film di Guardiani della Galassia in il futuro? #DidYouKnow", ha twittato l'account @moviesnowtv come potete vedere in calce alla notizia.

"Questo non è vero. Non ho mai nemmeno incontrato Adam Sandler", ha replicato Gunn.



Il regista in precedenza aveva anticipato che alcune star di The Suicide Squad potrebbero apparire in Guardiani della Galassia Vol. 3 ma non ha svelato di chi si tratta. Gunn è noto per aver lavorato con alcuni degli stessi attori su più progetti, tra cui suo fratello Sean Gunn e Michael Rooker, che sono entrambi nei film dei Guardiani della Galassia e in The Suicide Squad. Il regista potrebbe semplicemente alludere ai loro ritorni (anche se Yondu dovrebbe resuscitare), oppure ci sorprenderà con cameo inaspettati.



Recentemente Will Poulter ha svelato look di Adam Warlock, il suo è uno dei personaggi più attesi della pellicola che uscirà al cinema il 23 maggio 2023.