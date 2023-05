Guardiani della Galassia, James Gunn sentimentale: 'Mi mancheranno questi personaggi'

Dire addio a un gruppo di amici è difficile, soprattutto quando il concetto di amicizia comincia a sconfinare in quello di famiglia: è questo il caso di Guardiani della Galassia, che non a caso su famiglia e amicizia ha poggiato le sue basi sin dal primo capitolo grazie alla poetica di quel James Gunn a cui ora toccherà dire addio.

Proprio il regista che ha provato a far pronunciare una battuta indigesta a Sylvester Stallone ha parlato ora delle sensazioni provate alla presa di coscienza della chiusura di quest'avventura, ammettendo che sarà impossibile non avvertire la mancanza di questi personaggi, pur nella certezza di continuare a frequentare Chris Pratt e soci.

"Mi mancheranno tantissimo questi personaggi. La parte più triste per me è che io amo davvero questi personaggi. Li amo tutti. Certo, ce n'è qualcuno con cui ho un feeling particolare, specialmente Rocket. Ma sì, questa è la cosa più triste. Rivedrò ancora questi ragazzi, sono tutti amici miei. Ma non rivedrò i personaggi, non scriverò più questi personaggi, almeno non nel prossimo futuro. E questo è davvero molto triste, sì" sono state le parole del regista.

E voi, avete già visto il capitolo conclusivo dell'avventura di James Gunn nell'MCU? Lo ritenete un addio adeguato? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Guardiani della Galassia vol.3.