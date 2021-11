Guardiani della Galassia, James Gunn rivela il personaggio più popolare ai test screening

I test screening sono una prassi a Hollywood e vengono eseguiti per correggere in extremis un'opera cinematografica a seconda del responso più o meno negativo del pubblico chiamato a presenziare e cui viene fatto firmato un accordo di non divulgazione per evitare qualsiasi tipo di spoiler. Succede anche con le pellicole dei Marvel Studios.

Nel corso di una recente conversazione su Twitter, James Gunn ha svelato qual è stato il personaggio più amato nei test screening di Guardiani della Galassia Vol. 2 e sorprendentemente non si tratta di Baby Groot. Un'utente impegnato nel giocare il nuovo Guardiani della Galassia disponibile per console, ha chiesto al regista se ci fosse stato un altro attore considerato per la parte di Drax, con Gunn che ha prontamente risposto: "Pensati un centinaio, ma solo un paio hanno fatto i test. Ma alla fine Dave Bautista era la mia unica scelta e l'unico che ha capito il personaggio".

Quindi in un successivo tweet, Gunn ha proseguito: "Nel corso dei test screening per Vol.2 Drax è stato il personaggio più amato, ha fatto fuori anche Baby Groot". Attualmente sono in corso le riprese di Guardiani della Galassia 3. Quello che sappiamo è che Drax dirà addio ai Guardiani in quest'ultimo film del franchise.

"È il nostro terzo film. Ci sarà una conclusione. Ed è stato un viaggio infernale con diversi ostacoli. Quindi non vedo l'ora. Il cast e ovviamente il regista, James Gunn, sono come una famiglia per me. Questo è un po' dove il mio viaggio è iniziato. Siamo tornati al punto di partenza e non vedo l'ora di concludere. E' agrodolce... Voglio dire, faccio Guardiani dal 2013. E, sai, quando uscirà, sai, sarà il 2023, quindi è un viaggio di 10 anni". Secondo Dave Bautista tutti i percorsi devono finire, e non vede l'ora di raggiungere il traguardo con i suoi amici.

Ci si chiede ora cosa sarà dell'idea di Gunn di girare un film su Drax.