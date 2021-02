Guardiani della Galassia, James Gunn rivela: 'La macchina di Ego è a casa mia'

Non è una novità il fatto che attori e registi decidano di portar via dal set di un film un oggetto a cui siano particolarmente legati: la prassi riguarda quindi innegabilmente anche le star del Marvel Cinematic Universe, i cui film offrono ovviamente un'ampia gamma di possibili souvenir. Prendiamo Guardiani della Galassia, ad esempio.

Ad elencare tutti gli oggetti che ci sarebbe piaciuto portar via dal set dei due film sulla banda composta da Peter Quill, Gamora, Drax, Groot e Rocket staremmo qui probabilmente per un paio di giorni: il nostro James Gunn, però, pare non aver esitato troppo quando si è trattato di decidere quale ricordini tenere con sé.

Interrogato dai fan su Instagram, infatti, il regista ha prontamente risposto: "Ho l'Orbe originale di Guardiani della Galassia vol.1 e la macchina di Ego di Guardiani della Galassia vol.2". Da un estremo all'altro, dunque: il buon James è passato con assoluta scioltezza dal pratico e maneggevole Orbe del primo film alla splendida Mustang sfoggiata da Kurt Russell e che immaginiamo in casa occupi un filo di spazio in più.

A proposito del padre di Quill: ecco in che modo James Gunn riuscì a strappare i diritti per l'utilizzo di Ego in Guardiani della Galassia; vediamo, invece, da dove arrivò lo spunto per il cameo di Stan Lee in Guardiani della Galassia vol.2.