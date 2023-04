Guardiani della Galassia, James Gunn risponde ai fan DC 'gelosi' del suo lavoro in Marvel

James Gunn ha risposto direttamente ai fan DC risentiti per la sua attività promozionale di Guardiani della Galassia 3, ultimo capitolo della saga all'interno del Marvel Cinematic Universe al cui timone Gunn è da parecchi anni. Ad ottobre il regista ha firmato un accordo con DC e i fan fanno leva su questo argomento per criticarlo.

Dopo aver condiviso un video promozionale del backstage di Guardiani della Galassia Volume 3 sul proprio account Instagram, Gunn ha dovuto affrontare le critiche dei fan DC:"Il peggior affare che la DC potesse fare era assumere qualcuno che pubblicizzasse la concorrenza" si legge in un commento.

"Incredibile, ora come pensi che saranno i loro film??? Penso che sia un disastro" ha scritto un altro utente.

Prontamente, la risposta di James Gunn non si è fatta attendere. Il regista ha sottolineato un concetto piuttosto scontato:"L'ultima cosa che la DC vorrebbe è che qualcuno passi gli ultimi 12 anni della sua vita a creare una serie di film, e poi voltare le spalle al suo ultimo film".



"Non sono stato assunto dalla DC senza che tutti fossero molto chiari e di supporto in anticipo e continuamente durante questo percorso" ha ribadito Gunn.

Il primo progetto DC di Gunn sarà la regia di Superman: Legacy, un reboot che racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare l'eredità kryptoniana con la sua educazione umana nel nome di Clark Kent a Smallville, Kansas. Si attendono novità sul casting del film, uno dei più attesi del nuovo corso DC capitanato da James Gunn e Peter Safran.



Nel frattempo sono stati pubblicati i poster parodia di Guardiani della Galassia e Barbie, in attesa dell'uscita del film di Greta Gerwig.