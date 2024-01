Guardiani della Galassia, James Gunn risolve un buco di trama su King Groot?

Guardiani della Galassia Vol.3 ha concluso la trilogia nel migliore dei modi. Tuttavia, sulla Rete, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire sulla versione di Groot mostrata nella scena a metà dei crediti di coda, affermando come il personaggio sarebbe troppo grande per la nave degli eroi. James Gunn ha risposto senza lasciarsi prendere dal panico.

Dopo aver parlato di due presunti buchi di sceneggiatura in Guardiani della Galassia Vol. 3, torniamo ad occuparci del terzo capitolo della saga diretta dal filmmaker del Missouri per riportare della critica fatta al regista a proposito del Groot gigante della nuova squadra, introdotto nella sequenza finale.

Secondo un fan un po’ polemico, il personaggio, nella sua nuova forma, non potrebbe entrare nell’astronave presentata nel corso dei film del Marvel Cinematic Universe.

La risposta di Gunn all’osservazione è stata semplice e capace di risolvere il problema con il minimo sforzo creativo: “Credo che avranno bisogno di una nuova nave”.

Non è ancora chiaro quali possano essere i piani della Marvel per gli eroi spaziali presentati dall’uomo messo alla guida del nuovo DC Universe che, dal canto suo, ha lasciato campo libero a nuovi registi e autori per continuare a raccontare le vicende di Raccoon e dei nuovi membri così come si è detto speranzoso di poter un giorno vedere un film dedicato esclusivamente a Peter Quill.

In attesa di capire se la Casa delle Idee avrà intenzione di riprendere la narrazione relativa ai Guardiani, cavalcando il successo della fortunata saga, vi lasciamo alla nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.