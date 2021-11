Guardiani della Galassia, James Gunn rende omaggio a Karen Gillan per il compleanno

Il terzo capitolo di Guardiani della Galassia è in lavorazione da quasi un mese e uno dei suoi protagonisti ha festeggiato in questi giorni il compleanno. James Gunn domenica pomeriggio ha pubblicato su Instagram un augurio a Karen Gillan; l'attrice scozzese ha compiuto 34 anni ed è impegnata sul set nel ruolo di Nebula.

"Buon compleanno alla personalità puramente positiva, incredibile e dualistica che è Karen Gillan" ha scritto Gunn, pubblicando alcuni scatti del dietro le quinte del personaggio interpretato dall'attrice nell'MCU.



Nonostante sia nota anche per altri film, il nome di Karen Gillan è chiaramente riconducibile a Nebula e Guardiani della Galassia. Ma l'attrice pare non essere stufa del ruolo:"Amo così tanto il mio personaggio. Sono un po' ossessionata da lei. Mi piace molto interpretare un personaggio che è davvero lontano da me stessa. Mi sento anche emotivamente coinvolta, dopo tutto quello che ha passato con Thanos. Mi piacerebbe continuare il percorso del personaggio. Non so come sarebbe davvero senza James o Dave ma mi piace davvero interpretarla e non sono ansiosa di finire" ha dichiarato Gillan.



Secondo l'attrice inoltre il copione di Guardiani della Galassia Vol. 3 è il migliore della trilogia e ha elogiato il ritorno di James Gunn:"So che siamo tutti davvero entusiasti di riavere James Gunn come nostro leader senza paura. Quindi non vediamo l'ora di tornare insieme" aveva dichiarato prima di iniziare le riprese.

Quando venne ingaggiato da DC, i fan si chiedevano se Gunn sarebbe riuscito a differenziare Guardiani e The Suicide Squad.