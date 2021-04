Guardiani della Galassia, James Gunn ha finalmente visto Potato Groot: la sua reazione

Il beneamato Groot dei Guardiani della Galassia è improvvisamente schizzato in alto nella classifica dei trend Twitter nelle ultime ore, e questo a causa di una patata condiviso da un utente del social network che somiglia in modo assolutamente impressionante al personaggio doppiato in originale da Vin Diesel.

Era solo questione di tempo prima che a notare il Potato Groot arrivasse anche James Gunn, che infatti, una volta visto, ha immediatamente retweetato scrivendo: "Cosa stai facendo a Baby Groot, amico?", riferendosi al fatto che metà della patata è completamente pelata, questo perché l'utente si è accorto della somiglianza del tubero con il personaggio solo dopo aver iniziato a togliergli la buccia.



Nonostante Gunn stesso abbia confermato che Guardiani della Galassia vol.3 entrerà in produzione entro quest'anno, probabilmente una volta che avrà terminato i suoi impegni con la promozione del film DC, la nuova avventura di Star-Lord e compagnia non ha ancora ottenuto una data di uscita ufficiale. Tuttavia, nelll'annunciare l'arrivo dell'Holiday Special dei Guardiani della Galassia a Natale 2022, Disney ha confermato che la pellicola debutterà al cinema nel corso del 2023.



Rispondendo recentemente ad un fan curioso di avere qualche dettaglio sulla pellicola vista la recente uscita dei nuovi trailer ufficiali di Black Widow e Loki, il regista ha svelato tutto il suo entusiasmo per il progetto: "I nostri geniali addetti ai design e allo sviluppo visivo sono impegnati a creare dei nuovi, fantastici design per mondi ed esseri alieni tutti nuovi. Non sono sicuro che la galassia sia abbastanza grande per tutta questa magia. Questo. Film. Sarà. Gigantesco. Sono eccitato."



