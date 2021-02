Guardiani della Galassia, James Gunn odia resuscitare i personaggi morti nei film

In questi mesi James Gunn è sempre stato disponibile a rispondere ai commenti dei fan sul suo lavoro e in generale sulle opinioni che ha su certi aspetti del cinema, come consigli di regia e sceneggiatura ai giovani aspiranti cineasti. Recentemente ha risposto a un fan curioso di sapere cosa ne pensasse delle "resurrezioni" nelle pellicole.

Durante un botta e risposta su Twitter, infatti, un fan ha domandato al regista di Guardiani della Galassia se fosse preoccupato che quei personaggi morti in un film non tradissero la storia di cui sono stati parte una volta resuscitati miracolosamente in un film successivo. "Sì, me ne preoccupo molto. Per me c'è differenza tra una morte piena di significato e le morti da plot twist dove qualcuno sembra morto e poi si scopre che non lo è. Ma se intendi i personaggi morti tipo Tony Stark e Yondu farli resuscitare sarebbe un trucco narrativo da due soldi".

Quindi, semmai in futuro due personaggi come Tony Stark e Yondu dovessero resuscitare, sappiate che non sarà stato per volere di James Gunn.

Gunn ha terminato la post-produzione di The Suicide Squad ed è tornato immediatamente al lavoro su Guardiani della Galassia Vol. 3, il quale dovrebbe essere direttamente collegato a Thor: Love and Thunder, data la presenza di parecchi Guardiani nel film di Taika Waititi. Il regista inizierà le riprese principali del terzo film della saga dei Guardiani della Galassia nel Regno Unito nella seconda metà del 2021. Non è ancora noto cosa abbia pianificato Gunn per la trama di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma in precedenza il regista aveva rivelato che il film avrebbe approfondito il tragico passato di Rocket Raccoon.