Guardiani della Galassia, James Gunn nostalgico condivide 'L'ultima cena di Groot'

James Gunn il regista di Guardiani della Galassia ha condiviso un'immagine nostalgica sui social: "L'ultima cena di Groot". Come si evince dal titolo, questa scena tagliata dal primo film prende ispirazione e reinterpreta il capolavoro del XV secolo di Leonardo Da Vinci, uno dei dipinti più famosi al mondo: L'Ultima Cena.

La pianta umanoide, Groot, prende il posto di Gesù al centro del tavolo possiamo riconoscere anche Rocket e Drax (Dave Bautista), quest'ultimo raffigurato proprio nella posizione di Giuda.



“Mi sono appena ricordato di questo momento dell'Ultima Cena di Groot cancellato da Guardiani della Galassia Vol. 1, ma ancora amorevolmente rifinito dai nostri amici VFX a @framestore” ha scritto il regista nella didascalia, come potete vedere in calce alla notizia.



Questa scena si sarebbe svolta alla fine della sequenza in cui Drax e Rocket si ubriacano insieme e fanno il tifo per F'saki che insegue gli Orloni. Sfortunatamente è stata tagliata dal film a causa del ritmo e non è mai stata terminata, tuttavia, questo fotogramma è stato completato dagli artisti di Framestore e regalato a Gunn che ha deciso di condividerlo nuovamente sui social per la gioia dei fan.



Gunn ha iniziato a creare lo storyboard di Guardiani della Galassia Vol. 3 e magari ha cercato un po' d'ispirazione dal passato dopo aver confermato che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo capitolo della sua trilogia.