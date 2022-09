Guardiani della Galassia, James Gunn: 'Mi pento di aver scritto QUELLA battuta per Drax'

Dopo un D23 deludente per i fan di Guardiani della Galassia, James Gunn torna a parlare sul suo Twitter. Il regista, però, non ci dà aggiornamenti sul film in arrivo, ma si guarda indietro, a Infinity War. Gunn ammette di essersi pentito di aver scritto una battuta per Drax che è stata poi ripresa sui social, generando una serie di commenti.

In particolare il regista parla del momento in cui Drax (Dave Bautista) scherza dicendo che può stare così fermo da essere invisibile all'occhio umano. A partire da questa linea di dialogo, infatti, in molti si sono divertiti a prendere in giro Bautista, e sia l'attore sia Gunn non ne possono più. "Tra la raffica quotidiana di battute invisibili ripetitive su John Cena oltre a quelle su Dave, mi pento quasi di aver scritto la battuta in primo luogo" ha twittato il regista di Guardiani della Galassia.

Anche Bautista si è detto infastidito da ciò che la linea di dialogo da lui pronunciata nel film ha prodotto. "Mi sento come se tutte le persone che ogni volta che posto una mia foto commentano con 'Non vedo nessuno! Sei talmente immobile che sei invisibile' stiano ancora imitando Borat e riflettendo su quanto debbano sembrare divertenti", ha detto Bautista. "Non avrei mai pensato che mi sarebbero mancati i commenti sui 'capezzoli sensibili' [riferito a una battuta che pronuncia nel secondo film di Guardiani della Galassia]!"

Adesso Bautista si prepara a dare l'addio al MCU proprio con l'ultimo capitolo di Guardiani della Galassia in arrivo, pronto ormai a guardare avanti.