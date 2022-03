Guardiani della Galassia, James Gunn: 'L'Holiday Special? La cosa migliore che ho fatto'

Lo scorso febbraio sono iniziate le riprese dell'Holiday Special dei Guardiani della Galassia, e stando al regista James Gunn, sarà davvero spettacolare.... Addirittura il suo miglior lavoro.

Ai microfoni di Radio Times il regista de I Guardiani della Galassia James Gunn ha parlato in termini entusiasti anche dello speciale natalizio della saga in sviluppo per la piattaforma streaming Disney+, di cui si sta attualmente occupando.

"L'Holiday Special è la cosa migliore che abbia mai fatto nella vita" ha infatti dichiarato "È completamente ridicolo, e ogni giorno fatichiamo a credere che stiamo realizzando una cosa del genere. Lo adoriamo tutti incondizionatamente. Ed è diverso da qualsiasi cosa che abbiate visto finora".

"Io non vedo l'ora che possiate vederlo. E sta per arrivare! Sapete, uscirà questo Natale. Non è che si dovrà aspettare più di tanto" ha poi continuato, confermando ancora una volta che rivedremo i Guardiani nel 2022, prima di ritrovarli al cinema con Guardiani della Galassia 3, che arriverà invece nel 2023.

L'annuncio dello speciale arrivava nel dicembre del 2020, durante il Disney Investor Day. Stando alle affermazioni dello stesso Gunn, l'Holiday Special sarà parte del MCU, e quindi da guardare in quest'ottica. Non ne conosciamo ancora la trama e lo stile, ma non è difficile immaginare che sarà totalmente fuori di testa, proprio come i Guardiani.