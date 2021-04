Guardiani della Galassia, James Gunn ha finito di scrivere lo speciale natalizio!

Chiusa la pratica The Suicide Squad James Gunn è finalmente libero di tornare a lavorare sul principale motivo per cui l'abbiamo amato alla follia in questi ultimi anni, vale a dire i Guardiani della Galassia: in vista, però, non c'è solo il terzo capitolo della saga spaziale del Marvel Cinematic Universe.

Fra le tante novità annunciate per Disney+ sul finire dell'anno scorso, infatti, troviamo anche l'Holiday Special di Guardiani della Galassia, vale a dire uno speciale natalizio con protagonisti Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocket e Mantis che andrà a seguire la tradizione degli speciali natalizi a cui hanno preso parte un bel po' di franchise nel corso degli anni (inevitabile, naturalmente, il riferimento a quella leggenda del trash che è lo speciale natalizio di Star Wars).

Proprio da questo punto di vista, dunque, sembrano esserci novità interessanti: tramite Twitter, James Gunn ha infatti annunciato di aver terminato i lavori sulla sceneggiatura dello speciale che andrà in onda su Disney+. "Questo è l'incartamento. Il regalo è all'interno" ha scritto il regista, giocando sul termine "wrapping", che nel gergo cinematografico indica la chiusura della lavorazione.

Quali sono le vostre aspettative per questo speciale? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcune voci, intanto, l'Holiday Special di Guardiani della Galassia potrebbe introdurre Santa Claus.