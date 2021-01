Guardiani della Galassia, James Gunn:'Dave Bautista è un bravo attore': ecco perché

In attesa di Guardiani della Galassia Vol. 3, pronto per il 2023, James Gunn ha chiarito di non aver mai preso in considerazione l'idea di realizzare il film senza Dave Bautista nei panni di Drax. Il regista ha una passione smodata per l'ex wrestler e rispondendo ad un commento su Twitter ha spiegato perché lo ritenga un bravo attore.

"C'è una ragione specifica per cui Dave Bautista è un attore così bravo? Ha recitato prima della WWE?" ha chiesto un follower.

Ecco la risposta esemplare di James Gunn:"Dave Bautista prende sul serio il mestiere. Si basa su emozioni reali e non è appariscente. La differenza tra Dave e molti altri attori-wrestler è che quando guardi nei suoi occhi sul set è nel posto in cui dovrebbe essere, senza pensare a quello che farà dopo".



Il regista in seguito ha aggiunto:"Una delle cose con cui ho a che fare spesso sono gli attori che hanno fatto parte di altri ambiti dello spettacolo, ad esempio wrestling o commedia, e convincerli a smettere di giocare e essere. Non è il tuo lavoro intrattenerci, è semplicemente il tuo lavoro essere presente e trattarlo onestamente. Non ho mai dovuto insegnarlo a Dave Bautista. La sua crudezza lo distingueva dal primo momento in cui l'ho incontrato. Era solo una questione di creare uno spazio dove potesse venire a condividere sé stesso con tutti noi".

E poi la conclusione:"Odio la falsità negli occhi di un attore. Ci sono molte star del cinema di grande successo che danneggiano i film secondo me perché posso vedere le bugie nei loro occhi. Sostituire la recitazione con il vantarsi, o pensare a sé stessi e a ciò che stanno per fare".



Su Everyeye trovate la recensione di Guardiani della Galassia e la recensione di Guardiani della Galassia Vol. 2.

James Gunn dirigerà anche Guardiani della Galassia Vol. 3.