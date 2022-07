Guardiani della Galassia, James Gunn sulle critiche a Chris Pratt: 'Mi fanno infuriare!'

Nessuno tocchi Chris Pratt: il protagonista di Guardiani della Galassia è probabilmente uno dei volti più amati del Marvel Cinematic Universe, ma ciò non basta a risparmiargli alcune critiche decisamente ingenerose da parte di alcuni elementi che, però, non avevano fatto i conti con l'ira funesta del nostro James Gunn.

Dopo aver esaltato Guardiani della Galassia vol.3, il regista ex-Troma ha infatti speso parole d'elogio per l'attore di Star-Lord, difendendolo da quei meme decisamente velenosi che lo indicano come il peggior Chris del mondo del cinema dopo Chris Evans, Chris Hemsworth e Chris Pine.

"Mi fanno infuriare. Chris è uno incredibilmente gentile con le persone, è uno che si fa in quattro per aiutare i ragazzini, è un padre amorevole. Eppure ci sono delle persone che hanno completamente inventato fatti sulle sue idee politiche, sulla sua personalità, sul suo comportamento con le altre persone. [...] Chris Pratt non sarà mai rimpiazzato come Star-Lord, ma se anche lo fosse tutti noi andremmo via con lui" sono state le parole del regista su Twitter.

Il riferimento di Gunn è alle critiche ricevute da Pratt per il suo legame con la moglie Katherine Schwarzenegger e per le voci secondo cui l'attore avrebbe fatto parte di una chiesa anti-LGBTQ+. Le parole del buon James basteranno a chiudere la questione? Staremo a vedere! Sempre Gunn, intanto, ha parlato della possibile presenza di Starfox in Guardiani della Galassia vol.3.