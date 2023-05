Guardiani della Galassia, James Gunn conosce il futuro dei personaggi nel MCU

Il destino dei membri del team di Guardiani della Galassia è già stato deciso dai Marvel Studios e il regista James Gunn, ora al cinema con il suo ultimo film MCU Guardiani della Galassia 3, ha svelato di esserne a conoscenza.

Come potete vedere nei post disponibili in calce all'articolo, mentre Guardiani della Galassia 3 esordiva al box office di tutto il mondo l'autore 'incontrava' i suoi fan e follower sul social network Twitter, concedendosi ad una sorta di Q&A con risposte secche suddivise soltanto in 'si' e 'no'.

Da questa preziosa interazione, veniamo a sapere che James Gunn ha parlato con i Marvel Studios circa il futuro dei Guardiani della Galassia nel MCU dopo gli eventi di Guardiani della Galassia 3, ma anche che non verrà realizzato un Guardiani della Galassia Vol.4, lasciando intendere che un eventuale prossimo episodio della saga - ampiamente anticipato dalle scene post-credit di Guardiani della Galassia 3 - avrà probabilmente un sottotitolo (come accade con tutte le altre saghe MCU) e sarà incentrato su un nuovo team. Infine, brutte notizie per chi sognava un film degli 'Asgardiani della Galassia' con Thor e Deadpool diretto da James Gunn.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia 3 è stato l'ultimo film di James Gunn per i Marvel Studios: da ora il regista passerà in pianta stabile in casa Warner Bros Discovery, dove guiderà i nuovi DC Studios; il suo prossimo film sarà Superman: Legacy, che uscirà a luglio 2025...e includerà un membro del cast di Guardiani della Galassia.