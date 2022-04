Guardiani della Galassia, James Gunn conferma che QUESTO personaggio 'fu quasi nel Vol. 2'

Se la saga di Guardiani della Galassia ha un merito è quella di aver rispolverato alcuni dei meno noti e più oscuro personaggio del Marvel Universe e averli resi grandiosi agli occhi del grande pubblico, grazie alla verve comica e satirica di James Gunn. Il regista, inoltre, ha risposto a un fan che gli chiedeva lumi su un altro personaggio.

A quanto pare, infatti, Gunn aveva un'idea per un altro personaggio Marvel da includere nel franchise, che alla fine non è arrivato sullo schermo. Dopo che alcuni fan della Marvel su Twitter hanno chiesto a Gunn che avrebbero voluto vederlo alle prese con un film su Darkhawk per la Marvel, il regista ha rivelato che in realtà aveva dei piani per far apparire il personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 2. Gunn non ha svelato altri dettagli, ma ha risposto dicendo che Darkhawk era "quasi" stato incluso nel secondo film del franchise. Potete leggere la sua risposta nel tweet messo in calce a questa news.

Gunn è noto per prendere quei personaggi apparentemente secondari nell'universo dei fumetti (sia Marvel che DC) e renderli delle superstar amatissime dal pubblico che accorre al cinema. Lo ha fatto con i Guardiani e con, ad esempio, Nebula, interpretata al cinema da Karen Gillan. Proprio l'attrice ha recentemente parlato del percorso di Nebula in Guardiani 3.

"Una delle cose più interessanti di Nebula per me è stata la sua relazione con suo padre e sua sorella", ha detto l'attrice durante il tour stampa del suo prossimo film Dual. "E ora suo padre, Thanos, è stato eliminato, lui che è stato la fonte di tutti i tormenti e gli abusi di Nebula. È davvero interessante esplorare come questo personaggio inizierà a guarire e vedere chi diventerà ora che la minaccia che è sempre stata incombente su di lei non c'è più. Quindi mi sono divertita molto con lei".

Gunn ha anche risposto alle domande sul suo futuro ai Marvel Studios dopo la fine della trilogia sui Guardiani.