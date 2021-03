Guardiani della Galassia, James Gunn condivide un fantastico cosplay di Rocket Raccoon

Come gli accade sempre più spesso, James Gunn interagisce parecchio con i fan affezionati dei Marvel Studios e dei suoi film e stavolta ha condiviso sulle sue pagine social un video molto interessante di un fantastico cosplay di un fan che si è vestito esattamente replicando il personaggio di Rocket Raccoon dalla saga dei Guardiani della Galassia.

Nel video possiamo ammirare il cosplay del fan che per l'occasione ha ritratto il mitico personaggio dei film di Gunn, che ha la voce di Bradley Cooper nell'originale, e qui lo vediamo decisamente a grandezza naturale e non nella sua solita scala ridotta. Tant'è che lo stesso Gunn ha commentato con un ironico "Ti sei fatto alto".

Sempre molto attivo per rispondere alle domande dei fan, Gunn ha risolto l'enigma sul colore di Drax, che secondo molti era decisamente blu, ma il regista ha spiegato: "Sicuro, questa non è la prima volta che una coppia è venuta da me in guai seri per cercare di scoprire il colore di Drax nel Marvel Cinematic Universe. In realtà è grigio, ma come molte cose grigie può assumere una tinta blu o verde sotto alcune particolari luci. Ma è sicuramente grigio".

Un altro fan ha quindi chiesto come mai hanno cambiato la versione del personaggio che sta nei fumeti e che appare di un colore verde, con Gunn a replicare: "Beh Gamora era verde e non volevo due persone di colore verde nel team. E in aggiunta, per varie ragioni, il verde è il colore di gran lunga più difficile da replicare in sede di trucco per farla sembrare vera pelle (blu, giallo, rosa sono molto più semplici)".

Attualmente al lavoro di nuovo con i Marvel Studios, James Gunn ha confermato l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 entro quest'anno.