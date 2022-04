Guardiani della Galassia, James Gunn anticipa novità in arrivo Lunedì

Mentre i lavori sull'Holiday Special di Guardiani della Galassia vanno avanti, James Gunn torna a scrivere su Twitter, dove anticipa l'arrivo di novità sulla celebre squadra del MCU nella giornata di Lunedì. Troverete il post in fondo all'articolo.

Il regista, in verità, ha ricondiviso un tweet di Walt Disney World, con il quale veniva presumibilmente anticipato l'arrivo di un annuncio riferito al Cosmic Rewind. Come molti sapranno, quest'ultima sarà la prima attrazione a tema Marvel introdotta dal Walt Disney World, e tanta è la curiosità intorno al suo lancio. Il coaster Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, arriverà ad EPCOT nel corso del 2022, nella zona del parco che lo scorso anno è stata soprannominata ufficialmente World Discovery.

Non si tratta dell'unica attrazione che coinvolge la celebre squadra. I Guardiani sono infatti presenti anche a Disneyland con Mission: BREAKOUT!, e ci si chiede adesso quali informazioni avremo lunedì sul coaster in arrivo.

Intanto poche sono le notizie che giungono a noi su Guardiani della Galassia Vol. 3, di cui ancora non abbiamo particolari dettagli di trama. Abbiamo recentemente visto, però, le prime foto di Drax e Mantis sul set, che hanno svelato il cambio look dei personaggi.

Per rivedere la squadra nella pellicola di Gunn, in ogni caso, bisognerà ancora aspettare, perché il film uscirà il 5 Maggio 2023. Prima, però, i protagonisti di Guardiani della Galassia faranno il loro ritorno in Thor: Love and Thunder, in arrivo al cinema dal 6 Luglio 2022. Noi non vediamo l'ora, e voi?