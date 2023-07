Guardiani della Galassia, James Gunn su Adam Warlock: 'Quasi al livello di Superman'

Guardiani della Galassia vol.3 è servito a congedarci con stile da una delle famiglie più amate del Marvel Cinematic Universe (almeno nella forma con cui l'abbiamo sempre conosciuta), ma anche a presentarci dei nuovi personaggi che avranno sicuramente qualcosa da dire nel futuro del franchise: Adam Warlock, ad esempio.

Il personaggio interpretato da Will Poultier è effettivamente una delle new entry più interessanti nella saga, e il film di James Gunn ci ha ovviamente mostrato solo parte delle sue infinite potenzialità: a parlare della cosa è stato il regista stesso, che dopo aver affrontato il tema della crudeltà dell'Alto Evoluzionario ha paragonato il nostro Adam a un eroe DC con cui il nostro avrà a che fare tra non molto tempo.

"La forza di Adam Warlock è quasi ai livelli di quella di Superman, quindi è stato tutto molto intenso" sono state le parole del regista di The Suicide Squad che a breve, come ormai saprete, si posizionerà dietro la macchina da presa di Superman: Legacy per dar via al DC Universe. Cosa ne dite? Pensate si tratti di un paragone azzardato o di una valutazione tutto sommato plausibile? Diteci la vostra nei commenti! Warlock a parte, intanto, una scena tagliata ci ha svelato il destino dell'Alto Evoluzionario.