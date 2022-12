Guardiani della Galassia, James Gunn su Adam Warlock: 'È un supereroe più tradizionale'

I Guardiani della Galassia sono senz'altro i supereroi più sopra le righe dell'intero Marvel Cinematic Universe: la banda capeggiata da Star-Lord impersona alla perfezione lo spirito del regista di The Suicide Squad, che nel capitolo conclusivo della trilogia si troverà però a dover gestire anche un elemento più "conservatore".

Stiamo parlando di Adam Warlock, che nel film il cui trailer ha omaggiato 2001: Odissea nello Spazio avrà il volto della new entry Will Poulter: secondo Gunn, infatti, proprio il nuovo acquisto del Marvel Cinematic Universe rappresenterà in un certo senso un elemento di rottura con la follia a cui ci hanno abituato i Guardiani.

Gunn ha definito Warlock come "un supereroe più tradizionale" e le dinamiche del suo rapporto con Rocket e soci come "la giustapposizione con ciò che abbiamo fatto finora". Certo, i Guardiani hanno comunque avuto modo di interagire con Thor in occasione di Love and Thunder, ma va anche detto che la versione waititiana dell'eroe asgardiano è tutt'altro che da considerarsi tradizionale, essendo più vicina alle stravaganze guardianesche che alla seriosità di un Captain America.

Cosa vi aspettate da questo inedito team-up? Diteci la vostra nei commenti! In una nuova foto di Guardiani della Galassia vol.3, intanto, vediamo finalmente Star-Lord e Gamora nuovamente insieme.