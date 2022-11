Guardiani della Galassia Holiday Special: su Rotten Tomatoes uno dei voti più alti del MCU

Guardiani della Galassia Holiday Special arriva oggi su Disney Plus, e lo fa con uno dei punteggi più alti di sempre della saga del Marvel Cinematic Universe sul famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, Guardiani della Galassia Holiday Special ha un voto di 91% di gradimento sulla piattaforma, al pari di quelli di The Avengers, WandaVision e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Questo punteggio è anche di molto superiore a quello di Guardiani della Galassia: Vol. 2 (fermo all'85% di gradimento) ma inferiore di un solo punto a quello dell'amatissimo e acclamato Guardiani della Galassia (92%).

Gli unici altri titoli Marvel Studios con una votazione superiore a Guardiani della Galassia Holiday Special sono Spider-Man: Homecoming, Loki, Hawkeye (92%), Thor: Ragnarok, Spider-Man: No Way Home (93%) Iron Man, Avengers: Endgame, What If (94%), Black Panther (96%) e Ms Marvel (97%, il titolo Marvel Studios col voto migliore di sempre su Rotten Tomatoes).

Ricordiamo che Guardiani della Galassia Holiday Special segna il grande ritorno di James Gunn in casa MCU, ritorno che avviene paradossalmente a poche settimane dalla nomina del regista come nuovo leader dei DC Studios, i principali 'rivali' della Marvel in fatto di cinecomix. Il titolo, della durata di 45 minuti, è sia un epilogo della Fase 4 che un prologo a Guardiani della Galassia 3, che invece uscirà a maggio 2023 e concluderà la collaborazione tra James Gunn e la Marvel.

Per altri contenuti guardate il trailer di Guardiani della Galassia Holiday Special: il film è ora disponibile in esclusiva su Disney Plus.