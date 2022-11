Guardiani della Galassia Holiday Special farà da ponte per Vol.3: James Gunn spiega come

Il nuovo speciale targato Marvel Studios, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Guardiani della Galassia: Holiday Special, ha fatto oggi il suo debutto su Disney Plus.

Attenzione. L'articolo contiene spoiler di Guardiani della Galassia: Holiday Special, disponibile su Disney Plus.

In attesa dell'uscita del terzo capitolo del franchise, previsto per il 5 maggio 2023, James Gunn torna nel MCU regalando ai fan Marvel una nuova piccola quanto bizzarra avventura, ricolma di umorismo e non solo.

"Ho usato lo speciale natalizio come un'opportunità per introdurre alcuni elementi in Guardiani della Galassia, che così non dovrò spiegare all'inizio del volume 3", ha dichiarato Gunn a Deadline. “E' stato un cavallo di Troia".

"Non dovrò parlare di Nowhere [il nuovo quartier generale dei Guardiani], o di Cosmo", ha spiegato il regista. “Ora capite qual è il ruolo di Nebula nel gruppo: è una leader di una certa misura. Ci sono stati tutti questi cambiamenti rispetto all'ultima volta che li abbiamo visti", ha aggiunto.

Lo speciale natalizio è stato girato contemporaneamente a Guardiani della Galassia Vol. 3 ad Atlanta, “che è stata un'esperienza folle perché Vol. 3 è un film serio, che si occupa del lato emotivo di questi personaggi”, ha continuato Gunn. “[Vol. 3] è davvero pesante, quindi girare questa cosa sciocca dopo il 3 era come fare ricreazione".

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento sugli Easter Egg di Guardiani della Galassa: Holiday Special.