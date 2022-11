Guardiani della Galassia Holiday Special, Mark Hamill trolla i fan: 'Non è lui?'

Da giorni ormai non si fa altro che parlare della presenza di Mark Hamill in Guardiani della Galassia Holiday Special e ora, l'attore ha deciso di intervenire sulla questione, trollando di fatto i fan che speravano di aver rintracciato una sua fugace apparizione.

Ad onor del vero, in precedenza il figlio di Mark Hamill aveva smentito il cameo dell'iconico interprete di Luke Skywalker e proprio prendendo come spunto questo post, la star del franchise di Star Wars ha scherzosamente voluto alimentare il seme del dubbio scrivendo semplicemente: "Non è lui?".

Come già chiarito, quella sorta di Babbo Natale ubriacone apparso in Guardiani della Galassia altri non è che l'attore Troy Beecham che soprattutto per via della barba, sarebbe stato scambiato per un personaggio estremamente simile a Mark Hamill.

In precedenza parlando di James Gunn e della forte amicizia che lo lega a lui, l'attore ha detto: "Sono un grande fan di James Gunn, non c'è dubbio. Ho visto tutte le sue cose, da Slither ai film dei Guardiani. Ci siamo messi in contatto perché una domenica sera ho scoperto che aveva detto qualcosa su Twitter e gli ho risposto. Abbiamo parlato a lungo. É molto divertente e ho detto: "Mi piacerebbe conoscerti, non solo come buon amico, ma anche come attore disoccupato". Non sono stato molto sottile al riguardo".

Ha continuato: "È venuto con la sua ragazza e ha trascorso il pomeriggio con me, ci siamo divertiti molto, ma non abbiamo mai parlato di lavoro o qualcosa del genere. Era solo un amico. Non l'avrei mai messo sotto i riflettori così, quindi vedremo cosa succede. Ma non ha bisogno di me, i suoi film sono davvero ben fatti e mi diverto davvero a guardarli".

Voi dite che in futuro i due riusciranno a lavorare insieme? Solo il tempo ce lo dirà.