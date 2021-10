Guardiani della Galassia, Gunn criptico sull'evoluzione di Groot: 'gli anni sono passati'

L'ultima volta che abbiamo visto Groot, era un adolescente fastidioso in Avengers: Infinity War (ed è tornato brevemente in Avengers: Endgame). Ora, l’adorabile personaggio tornerà nel MCU in Guardians of the Galaxy Holiday Special e Guardiani della Galassia Vol. 3, che usciranno rispettivamente nel 2022 e nel 2023 ma sotto quale forma?

Visto che è passato un po' di tempo da quando abbiamo visto Groot per l'ultima volta, i fan si sono chiesti come sarà nei prossimi progetti di James Gunn l'amato albero? Sarà ancora un adolescente che ama giocare ai videogame? O crescerà e tornerà quella versione del personaggio più matura che ci è stata presentata per la prima volta nel primo volume?



Quando un fan ha fatto la fatidica domanda su Twitter a Gunn, come potete vedere in calce alla notizia, il regista ha chiarito che "sono passati anni" dall'ultima volta che l'abbiamo visto, il che significa che è sicuramente cresciuto nel frattempo. Questo significa che è cresciuto fisicamente? Mentalmente?



Un fan ha continuato chiedendo al regista di Guardiani della Galassia quando si svolgerà il terzo film. James Gunn ha risposto con un semplice "Adesso". Più criptico di così era davvero difficile.

Avengers: Endgame è stato ambientato nel 2023, che si dà il caso che sia lo stesso anno in cui uscirà Guardiani della Galassia Vol. 3, quindi non è chiaro se per "adesso" Gunn intenda il 2023 o gli anni trascorsi da quegli eventi.

Ovviamente, Groot crescerà, probabilmente sia emotivamente che fisicamente, come anticipato da Gunn, quindi è probabile che il film si svolga a metà degli anni '20, dando al personaggio abbastanza tempo per cambiare ed evolversi. L'ultima volta che abbiamo visto Groot era un adolescente arrabbiato, anche se ancora disponibile ad aiutare i suoi amici in battaglia. Forse gli eventi di Endgame lo hanno costretto a crescere? Non ci resta che attendere per scoprirlo.



Intanto è ufficiale che Will Poulter interpreterà Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, vi lasciamo con la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol 2. in attesa di nuovi sviluppi!