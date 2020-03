Guardiani della Galassia: Groot protegge il mondo dalla pandemia nella foto di James Gunn

Dopo le dichiarazioni di Chris Pratt sul padre scomparso, arriva anche il regista di Guardiani della Galassia a farci commuovere e sorridere al tempo stesso.

In questo caso James Gunn, che sta lavorando da casa a The Suicide Squad, ha voluto condividere un messaggio di speranza relativo al difficile momento storico che stiamo vivendo a causa del COVID-19. "Siamo tutti sulla stessa barca", recita la didascalia allegata ad un bell'artwork creato da Brian Kesinger.

Nell'immagine vediamo Groot intento ad abbracciare il pianeta Terra con un sorriso sul volto. L'hashtag #wearegroot non fa che completare l'opera. L'intento del post è proprio quello di far capire quanto sia importante riuscire a superare un momento così difficile insieme, soprattutto ora che il virus si è diffuso e sempre più paesi sono costretti a dichiarare lo stato di emergenza.

Il tutto non può che ricordare il primo film dei Guardiani della Galassia, in particolare il momento in cui Groot si sacrifica abbracciando i suoi compagni di team e proteggendoli dall'impatto, mentre la loro astronave precipita. Strano come un personaggio che ha letteralmente una sola battuta in tutto il film sia riuscito a farci capire l'importanza della solidarietà, allora come adesso.

Il regista ha inoltre dispensato consigli su come trascorrere il tempo durante la quarantena, quindi vi lasciamo ai dieci film consigliati da James Gunn.