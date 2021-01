Guardiani della Galassia: Groot e quel gattino col suo stesso nome

Tutti amano il tenerissimo Groot di Guardiani della Galassia, quindi non è una sorpresa vedere il personaggio Marvel attualmente in trend su Twitter. Stavolta però la sua notorietà, dipenderebbe da un piccolo gattino nero che porta il suo nome.

É stata infatti pubblicata sui social la foto di un simpatico felino nero che porta il nome dell'albero antropomorfo senziente di origine extraterrestre. Questo scatto ha dato il via a molti utenti dei social network che hanno animali domestici con lo stesso nome dell'amatissimo personaggio della Marvel.

Come sappiamo bene Groot ha un rapporto privilegiato con Rocket Raccoon, il procione con la voce di Bradley Cooper che sembra essere l'unico in grado di capirlo. Dopo i fatti di Avengers: Infinity War in molti hanno ipotizzato che anche Thor possa comprenderlo. James Gunn però ha suggerito che il rapporto tra i due non sia poi così chiaro. Sebbene il dio del tuono sia abituato a vedere ogni tipo di creatura in giro per l'universo, non è detto che sia in grado di comprendere il linguaggio di Groot fino in fondo.

Intanto molti si domandano cosa ne sarà di Gamora in Guardiani della Galassia Vol. 3. La nuova Gamora infatti non ha ancora avuto modo di creare un legame con Star Lord e gli altri e quindi le dinamiche di gruppo sono ancora tutte da costituire. Staremo a vedere.