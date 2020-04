Guardiani della Galassia: Gamora e Nebula insegnano il distanziamento sociale

Anche se il loro rapporto è nettamente migliorato col tempo, agli inizi di Guardiani della Galassia Gamora e Nebula non hanno mai nascosto la reciproca antipatia. Per questo non dovrebbe essere particolarmente difficile per loro mantenere la distanza necessaria per evitare il contagio da Coronavirus.

In questa divertente fan art condivisa da Karen Gillan, interprete di Nebula, vediamo le due figlie di Thanos in versione chibi, con il volto coperto dalla mascherina e le armi sguainate. Lo sguardo minaccioso non lascia spazio a dubbi: è proprio questo il modo perfetto per praticare il distanziamento sociale, come sottolineato dalla scritta in rosso e dalla freccia.

I due personaggi non avevano di certo bisogno di un decreto ministeriale per evitare di abbracciarsi. Nel Marvel Cinematic Universe Nebula è molto gelosa della sorellastra e dell'attenzione che le riserva il padre, e fa di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. Neanche Gamora sembra voler fare molto per appianare le divergenze, anche se alla fine le due riescono a stringere un'alleanza e a collaborare per sconfiggere Thanos.

I contenuti postati da Karen Gillan hanno spesso spinto a rispettare le norme previste per combattere l'epidemia. In un'altra fan art di Guardiani della Galassia, Groot protegge il mondo dal Coronavirus: in effetti servirebbe un team come quello dei Guardiani in questo periodo. Intanto James Gunn ha dichiarato di voler esplorare le origini di Rocket nel terzo capitolo.