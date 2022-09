Guardiani della Galassia, i FUNKO POP svelano i costumi dello Speciale Natalizio

Mentre il primo speciale di Halloween del MCU Werewolf by Night ha esordito col cento per cento su Rotten Tomatoes siglando un record per i Marvel Studios, una nuova linea di FUNKO POP potrebbe aver svelato i costumi di Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la nuova collezione di FUNKO POP dedicata ai Guardiani della Galassia include ogni membro del team - Peter Quill/Star-Lord, Groot, Drax the Destroyer, Mantis e Rocket - in tenuta festiva. Star-Lord ad esempio indossa un cappello da Babbo Natale, Drax un vistoso maglione a tema e Mantis e Groot un paio di orecchie da renne, con il sempre affaccendato Rocket che invece sembra 'armato' di addobbi natalizi (li avrà modificati per trasformarli in strumenti mortali?).

Questi FUNKO POP comunque non saranno gli unici gadget da collezione dedicati a Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio: ad esempio, LEGO ha anche sviluppato dei nuovi set incentrati sul prossimo speciale Disney+, incluso un "Calendario dell'Avvento" in cui i Guardiani si preparano per il Natale, nonché un set modellato sul Museo dei collezionisti del primo film dei Guardiani della Galassia, uscito nel 2014. Sebbene al momento non sia stata pubblicata alcuna sinossi ufficiale per The Guardians of the Galaxy Holiday Special, il regista James Gunn ha definito il progetto come un epilogo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dal momento che lo speciale debutterà dopo l'uscita nei cinema di Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler a novembre.

Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio non ha ancora una data d'uscita definitiva, ma si presume che debutterà sulla piattaforma di streaming nel corso del mese di dicembre. I Guardiani, lo ricordiamo, torneranno anche nel 2023 con l'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, previsto invece per il 5 maggio 2023 come parte integrante della Fase 5 del MCU.