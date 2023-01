Guardiani della Galassia, la nuova foto ci svela un upgrade per Nebula

Guardiani della Galassia vol.3 sarà presumibilmente l'addio di Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Gamora e Nebula al Marvel Cinematic Universe: il film di James Gunn rappresenterà però come sempre un momento di crescita per la banda più amata e sgangherata della galassia, tanto dal punto di vista mentale quanto da quello fisico.

Già, perché mentre Dave Bautista già si prepara a dire addio a Drax (con un filo di sollievo che, a dirla tutta, il nostro neanche tenta di nascondere) una nuova foto di Guardiani della Galassia vol.3 ci permette di dare uno sguardo ad un upgrade abbastanza evidente regalato da James Gunn a Nebula.

Viene da pensare si tratti quasi di un benevolo contrappasso, visto il regalo di Natale con cui il personaggio di Karen Gillan si è guadagnato l'amore di Rocket durante l'Holiday Special: nella foto di cui vi parlavamo e che troverete in calce alla news, possiamo infatti ammirare il nuovo braccio della figlia di Thanos, che evidentemente aveva bisogno di qualche piccolo intervento dopo le ultime peripezie.

La foto ci mostra quindi i nostri eroi intenti a discutere intorno a un tavolo, non sappiamo di cosa o perché: per scoprirlo, ovviamente, non resta altro da fare che attendere l'arrivo del film in sala. A proposito di upgrade, intanto, James Gunn ha parlato della nuova nave dei Guardiani della Galassia.