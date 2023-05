Guardiani della Galassia, Sean Gunn tornerà senza James? Risponde l'attore

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha rappresentato l'ultimo viaggio per Peter Quill e compagnia, un franchise che negli anni si è confermato come il migliore dell'intero MCU, sia per qualità che per continuità, vista la costante supervisione e gestione di James Gunn, anche lui arrivato alla fine del viaggio con la casa delle idee.

Parlando con Comicbook.com, Sean Gunn ha riconosciuto di essere aperto a lavorare ancora con i Marvel Studios, ma ha anche ammesso di non riuscire ad immaginare un sequel di Guardiani della Galassia vol. 3 senza suo fratello James alla regia ed alla sceneggiatura.

Visti gli eccellenti risultati del film, come si evince dalla nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3, come si può biasimare?

"Non chiudo mai nessuna porta come attore. Nella mia carriera sono sempre aperto a ciò che potrebbe accadermi. Non penso di fare però un sequel dei Guardiani senza mio fratello".

Se dovesse arrivare un Vol. 4, Sean si è detto speranzoso nel fatto che chiunque avrà in mano il progetto cercherà di infondere la sua impronta al film, evitando di emulare il lavoro fatto da James Gunn.

Di recente tra l'altro, è stato rivelato che James Gunn ha supervisionato anche altri film Marvel.

In tutto questo sembra quindi che non ci sia alcuna possibilità per il regista originale di tornare sulle strade già battute, adesso per i fan di Gunn non resta che aspettare ciò che ha in serbo per loro con quanto verrà mostrato nei futuri film del DC Universe.