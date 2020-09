Guardiani della Galassia, Elizabeth Debicki vuole tornare: 'Anche per pochi secondi'

Quella di Elizabeth Debicki nel Marvel Cinematic Universe è stata poco più di una toccata e fuga: la star di Tenet è infatti apparsa nei panni della regina Ayesha soltanto in Guardiani della Galassia vol.2 e ad oggi nulla è stato ancora confermato relativamente a un suo ritorno nel franchise.

Chi più di tutti sembra spingere in questa direzione è però proprio la stessa Debicki: l'attrice, che prossimamente interpreterà anche la principessa Diana in The Crown, ha infatti rivelato di avere il grande desiderio di tornare ad indossare le dorate vesti di Ayesha.

"Lo voglio, lo voglio. Io amo Ayesha. Mi è piaciuto davvero, davvero tanto interpretarla ed ho amato girare il film, lavorare con tutti quanti e con James e... È stato un lavoro davvero divertente per me. Quindi lo spero. Certe volte mi capita di pensare al suo trono dorato, ai suoi vestiti dorati in attesa da qualche parte. Mi piacerebbe un sacco, anche se fosse solo per una manciata di secondi. Mi piacerebbe tanto tornare" ha spiegato Debicki.

Vi è piaciuta l'Ayesha di Elizabeth Debicki? Siete anche voi tra coloro che vorrebbero rivederla nei prossimi film del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! James Gunn, intanto, ha smentito le voci sul rinvio di Guardiani della Galassia vol.3; il regista ha anche parlato del possibile ritorno di Howard il Papero in Guardiani della Galassia vol.3.