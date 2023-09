Guardiani della Galassia, due grosse star di Black Panther stavano per entrare nel cast!

Dopo aver scoperto quale star fu la prima scelta per Guardiani della Galassia, scopriamo anche quali attori non hanno recitato per un soffio nella celebre trilogia del Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Lupita Nyong'o e del compianto Chadwick Boseman, riconducibili a Black Panther.

In un estratto di MCU: The Reign of Marvel Studios, infatti, la direttrice del casting Sarah Halley Finn ha ricordato che Nyong'o e Bosefam parteciparono a un'audizione per interpretare, rispettivamente, Gamora e Drax il Distruttore; in seguito i due ruoli sarebbero andati invece a Zoë Saldaña e Dave Bautista, ma Finn fu così impressionata dalla loro esibizione che li raccomandò per il film diretto da Ryan Coogler.

Guardiani della Galassia è probabilmente la saga più apprezzata in tutto il Marvel Cinematic Universe, ma anche Black Panther ha riscosso un enorme successo: la storia di T'Challa e dei suoi sensazionali poteri, infatti, ha ottenuto ben tre Premi Oscar (miglior scenografia, migliori costumi, migliore colonna sonora) e un risultato al box office altrettanto entusiasmante, con un incasso complessivo di oltre un miliardo di dollari a fronte di un budget di 200 milioni. Chadwick Boseman interpretava appunto T'Challa/Black Panther, mentre Lupita Nyong'o rivestiva i panni di Nakia.

Purtroppo Boseman non ha potuto partecipare al sequel Wakanda Forever, poiché prematuramente scomparso il 28 agosto 2020 a causa di un tumore. Stando alla rivista The Hollywood Reporter, "soltanto una manciata di non familiari sapeva che lui fosse malato", e anche il trattamento stesso è avvenuto nel rispetto della privacy. Tra gli altri progetti in cui ha partecipato, ricordiamo anche Get on Up, Message from the King, City of Crime e il postumo Ma Rainey's Black Bottom.

