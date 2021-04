Guardiani della Galassia, Dave Bautista: 'Una serie tv di Disney+ su Drax? Non la farei'

I Marvel Studios hanno intrapreso con successo la strada delle serie tv: WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier sono stati accolti con grande calore, e altrettanto si prospetta per Loki e gli altri show in fase di sviluppo. Ma c'è forse la possibilità di una serie tv dedicata a Drax? Dave Bautista spera proprio di no.

"Onestamente, se mi offrissero di recitare in una serie su Drax non lo farei" ha sentenziato Dave Bautista, l'interprete del personaggio nella saga de I Guardiani della Galassia, quando gli è stato chiesto se avesse pensato a un simile scenario.

"Non c'è nessun modo di convincermi a fare una serie tv su Drax, ma vi immaginate che incubo per il trucco? Mi sentirei in maniera orribile. Non è certo divertente stare lì ore e ore al trucco. Quindi non mi metterei a firmare per una serie che mi vorrebbe ogni giorno seduto su quella sedia a farmi truccare" ha continuato.

Tuttavia, inizialmente l'attore ci rimase male nello scoprire che non ci sarebbe stata una serie tv con protagonisti i personaggi di Guardiani della Galassia, tanto che voleva quasi indirizzare la cosa su Twitter con una serie di post.

"Ero piuttosto scioccato. Sono entrato su Twitter e per un secondo intrattenuto l'idea di prendermela pubblicamente con gli studios per non aver annunciato nessuno, dico nemmeno uno show su un personaggio de I Guardiani" ha rivelato "Cioè, ma come è possibile? Ci sono così tanti personaggi interessanti in quel mondo. Non riuscivo a capirlo".

Alla fine, però, ci ha ripensato.

"Ma poi ho pensato 'Non so cosa hanno in mente, né cosa stanno progettando. Capisco che prendano i loro personaggi più popolari e gli diano delle serie televisive, quindi non voglio rovinargli la festa solo perché io sono amareggiato per il fatto che nessuno della nostra saga ne abbia ricevuta una" ha concluso Bautista.

Ma se i Guardiani non hanno ancora una loro serie dedicata, c'è un altro progetto in cantiere per loro, annunciato durante il Disney Investor Day: uno speciale natalizio intitolato The Guardians of the Galaxy Holiday Special.