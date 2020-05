Guardiani della Galassia, Dave Bautista rivela un dettaglio su Drax

Guardiani della Galassia deve il suo successo all'esplosivo mix dei suoi protagonisti, tanto diversi tra loro, tanto incredibilmente funzionali in gruppo. Drax, dal lato suo, ha dimostrato di saper reggere meravigliosamente sulle proprie spalle gran parte dell'aspetto comico e nonsense dei due film di James Gunn.

In Guardiani della Galassia Vol.2, in particolare, il personaggio di Dave Bautista ha spinto ancor più sull'acceleratore per quanto riguarda l'aspetto comico del personaggio, cosa che a quanto pare ha creato un leggero malcontento nell'attore.

"Ciò che voglio davvero è il dramma. Il caro vecchio dramma. Per me è difficile procurarmi un ruolo del genere, ma è ciò che cerco davvero. Certe volte però è davvero difficile far sì che la gente consideri qualcuno come me per questi ruoli" ha confessato l'attore.

Per quanto riguarda Drax, invece, Bautista ha ammesso: "Nel primo film le parti comiche sono state una vera impresa per me. Abbiamo rigirato un sacco di volte, non mi entravano in testa. Ciò che cercavo nel primo film era la roba drammatica, Drax che parla della sua famiglia uccisa di fronte a lui. Ma fu tutto tagliato, perché era lento e cupo".

