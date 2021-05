Guardiani della Galassia, Dave Bautista: 'Lascio anche a causa delle scene a torso nudo'

Dave Bautista ha detto stop: l'attore ha recentemente href="https://cinema.everyeye.it/notizie/guardiani-galassia-dave-bautista-ammette-speravo-marvel-puntasse-drax-517082.html">annunciato il suo addio ai Guardiani della Galassia e al Marvel Cinematic Universe, per il dispiacere dei milioni di fan che nel corso di questi anni l'avevano amato nei panni di Drax il Distruttore. Ma quali sono i motivi dietro il suo forfait?

Le motivazioni sono varie, almeno a giudicare dalle ultime interviste rilasciate da Bautista: una di queste riguarderebbe proprio uno degli aspetti caratteristici di Drax, vale a dire quel suo apparire costantemente a torso nudo.

"Quando uscirà Guardiani della Galassia vol.3 avrò 54 anni e girare questa roba senza maglietta sta già diventando sempre più difficile per me. Il viaggio comunque è ormai completo, per cui sono pronto a farmi da parte e a chiuderla qui" ha spiegato l'attore, che ha ammesso di trovare sempre più difficile allenarsi in modo da mantenere la forma fisica richiesta per il ruolo di Drax.

Bautista si è comunque detto sorpreso per la reazione dei fan: "Pensavo che tutti avessero capito che così funzionano queste cose. Lavoriamo per trilogie, James Gunn ha già annunciato che questo sarà il suo ultimo film, e se James ha chiuso io ho chiuso". A tal proposito, l'attore è anche tornato a parlare del licenziamento del regista di Guardiani della Galassia da parte di Disney.