Guardiani della Galassia, Dave Bautista ammette: 'Speravo Marvel puntasse di più su Drax'

La presenza di Drax è stata senza dubbio un fattore determinante per il successo dei Guardiani della Galassia: nonostante ciò, però, i Marvel Studios non sono apparsi mai realmente interessati ad approfondire in maniera significativa la storia del Distruttore, almeno stando alle parole di Dave Bautista.

L'attore ha recentemente annunciato il suo addio a Drax e ai Guardiani della Galassia e, in un'intervista rilasciata proprio in queste ore, ha voluto esprimere il suo rammarico per quella che, dal suo punto di vista, resterà per sempre un'occasione mancata.

"Quel ruolo ha cambiato la traiettoria della mia vita. Sarà sempre qualcosa di speciale per me. Ormai ci sono dentro da quattro film... Avrei davvero voluto che investissero qualcosa in più su Drax. Perché penso che Drax abbia più di una storia da raccontare. Penso che Drax abbia un background davvero interessante che però hanno completamente mollato. Non voglio polemizzare con Marvel. Loro avevano il loro programma, volevano focalizzarsi su alcune cose e questa è una di quelle che hanno lasciato perdere. Ma ragazzi, penso davvero che abbiano perso un'occasione con Drax. Ha davvero una gran bella storia" sono state le parole dell'attore.

Pensate anche voi che Marvel avrebbe dovuto gestire diversamente il cammino di Drax? Diteci la vostra nei commenti! James Gunn, intanto, ha confermato che Guardiani della Galassia vol.3 sarà la fine di un viaggio.