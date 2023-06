Guardiani della Galassia, Daniela Melchior racconta com'è stata scelta

Guardiani della Galassia Vol. 3 è sicuramente la pellicola che ad oggi ha riscontrato il maggior successo all'interno dell'MCU, dopo pellicole estremamente dimenticabili come l'ultimo Ant-man, o il pomposo Wakanda Forever, la ventata d'aria fresca riportata da James Gunn ha sicuramento giovato a questo universo condiviso.

Guardiani della Galassia Vol.3 è un film che presenta un cast principale piuttosto spettacolare, ma se si da un'occhiata più da vicino agli altri personaggi si può notare che il regista e sceneggiatore James Gunn è stato accurato anche quando ha scelto ruoli minori.

Tra l'altro, se ve la foste persa, ecco qui la nostra recensione di Guardiani Della Galassia Vol. 3.

In un'intervista con Collider, una delle star del film, Daniela Melchior ha rivelato che il personaggio che interpreta nel film Marvel è stato scritto appositamente per lei da Gunn.

Nel film, Melchior interpreta Ura, l'unico personaggio minore che ostacola Peter Quill, Gamora e Nebulai, e che è n grado di recuperare un file nascosto nelle profondità di un posto chiamato Orgocorp.

Anche se è una sorta di segretaria, Ura finisce per distinguersi agli occhi dello spettatore perché sfida il tipo di comportamento che ci aspettiamo da questo tipo di personaggio. Parlando con Perri Nemiroff, Melchior ha rivelato che il ruolo era fatto su misura per lei:

“James Gunn mi ha inviato un messaggio dicendo che qualcuno della sua squadra o qualcosa del genere si sarebbe interessato a me perché aveva scritto un personaggio che mi calzava perfettamente, quindi non c'è stata una discussione su altri ruoli perché era quello il mio".

Sicuramente da ricordare è anche l'impresa per dipingere i capelli di Adam Warlock.

"E mi ha detto 'è una sequenza in cui verrai rapita da Gamora e Quill, e combatterai' o qualcosa del genere, e stavo pensando a un combattimento fisico, ma no. Poi ho capito che sarebbe stato più verbale ed ero molto emozionata" ha detto Melchior.

L'attrice ha continuato a rivelare di non aver nemmeno visto una sceneggiatura, e la sua preparazione per entrare nei panni di Ura era fondamentalmente avere un'idea della professione del personaggio e di dove lavorava:

"Quando sono arrivato sul set, non avevo intenzione di fare una strana creatura con reazioni strane e tutto il resto, ma una volta che ho visto tutti con tutte le protesi e tutto il resto, ho pensato, 'Sì, questo è ciò che ha senso' ”.

Sembra quindi che James Gunn abbia avuto la giusta intuizione scegliendola per interpretare questo personaggio, che sicuramente chiunque abbia visto il film almeno una volta non può non ricordare.