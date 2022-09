Guardiani della Galassia: James Gunn ha brutte notizie dal D23

Notizie deludenti quelle che sono arrivate poco fa direttamente da James Gunn. Infatti, i fan della Marvel e della Disney che si aspettavano nuovi aggiornamenti dal D23 Expo sui Guardiani della Galassia non saranno al settimo cielo dopo le parole del regista.

Infatti, con un post su Twitter che potete recuperare in calce alla notizia, Gunn ha fatto sapere che non verrà mostrato nulla di nuovo per quanto riguarda Guardiani della Galassia Vol.3 e Guardiani della Galassia: Holiday Special. Il regista è occupato nel montaggio di Guardiani della Galassia Vol. 3 e si sta preparando anche per un matrimonio. Del terzo capitolo dei Guardiani è stato già mostrato qualcosa al Comic-Con, ma la conferma che non ci sarà un trailer per lo Speciale Natalizio farà sicuramente storcere il naso a qualcuno, visto l'uscita non troppo lontana prevista per fine anno.

Al momento, non è chiaro quando arriveranno i trailer delle prossime avventure dei Guardiani. La Marvel storicamente non ha una presenza importante al prossimo Comic-Con di New York, quindi è improbabile che qualcosa verrà condiviso in quella occasione. Il trailer di Holiday Special, che sarà l'epilogo della fase 4, verrà quindi rilasciato nelle prossime settimane. Ad ogni modo, si spera che il panel D23 della Marvel contenga altre sorprese per i fan.