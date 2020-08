Guardiani della Galassia compie 6 anni: James Gunn e i fan festeggiano su Twitter

Dimentichereste mai il compleanno di vostro figlio? Speriamo vivamente per voi di no! Chi certamente non l'ha dimenticato è James Gunn, che qualche ora fa ha puntualmente celebrato il sesto anniversario di una delle sue creature più riuscite: Guardiani della Galassia.

Il 1 agosto del 2014 vide infatti il debutto in sala di Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e di uno degli spaccati più folli ed amati del Marvel Cinematic Universe, come ci ricorda il già citato tweet di Gunn: "Oggi sono 6 anni dall'esordio di Guardiani della Galassia. Wow" ha scritto su Twitter il regista, pubblicando anche alcune foto che lo ritraggono insieme ai protagonisti del film.

Il compleanno dei Guardiani è stato ovviamente prontamente celebrato anche dai fan del franchise, che hanno immediatamente seguito Gunn nell'invadere Twitter di post riguardanti il primo film della trilogia che si concluderà (?) con Guardiani della Galassia vol.3. Basta un giro veloce sui social, dunque, per rendersi conto di come in queste ore sia tutto un proliferare delle citazioni più amate tratte da quello che ad oggi viene considerato all'unanimità uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe.

Avete festeggiato anche voi il compleanno dei Guardiani? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, ecco la storia di come Gunn fu scelto come regista per Guardiani della Galassia; pare, inoltre, che Thanos dovesse essere il villain principale di Guardiani della Galassia.