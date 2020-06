Guardiani della Galassia, ecco come prende vita Rocket Racoon: il video è inquietante

Il Marvel Cinematic Universe ha introdotto al grande pubblico tantissimi personaggi indimenticabili nel corso dei suoi primi dodici anni di vita, ma uno dei più singolari è sicuramente Rocket Raccoon, il procione mutante, senziente e ossessionato dalle armi dei Guardiani della Galassia.

Il personaggio, doppiato da Bradley Cooper in versione originale e creato attraverso la CGI, nasce a seguito di un processo produttivo a dir poco inquietante e tutto da ridere: potete gustarvelo nel post in calce all'articolo pubblicato sul social network Twitter dall'account Filmthusiast.

La lavorazione però non si ferma qui: quando viene girata una scena che prevede l'apparizione del procione mutante, infatti, l'attore Sean Gunn (che interpreta anche Kraglin nella saga scritta e diretta da suo fratello James Gunn) interpreta fisicamente il personaggio sul set, per dare ai colleghi attori un punto di riferimento per la recitazione.

Destinato a combattere una battaglia di popolarità con l'amico/rivale Groot, Rocket Raccoon ha conquistato il cuore dei fan di Guardiani della Galassia fin dal suo esordio al cinema nel 2014. E' stato uno dei supereroi sopravvissuti allo schiocco di dita di Thanos alla fine di Avengers: Infinity War, e ha contribuito ad aiutare gli Avengers a viaggiare nel tempo per aggiustare l'universo in Avengers: Endgame. Secondo quanto riferito, Rocket sarà il cuore di Guardiani della Galassia 3, attesissimo nuovo e ultimo film scritto e diretto da James Gunn e in arrivo nel corso della Fase 5 del MCU.