Guardiani della Galassia: ecco come i film di James Gunn sono stati influenzati da Avatar

C'è un sottilissimo legame tra il Marvel Cinematic Universe e Avatar, i due mondi non solo si contendono ormai da diversi anni il titolo di pellicola con i maggiori incassi ma a quanto pare, proprio il film di James Cameron ha influenzato in qualche modo sui Guardiani della Galassia di James Gunn.

Il regista ha infatti di recente rivelato su Twitter di aver imparato molto da Avatar, soprattutto in merito alle scelte di colore per la pelle dei vari personaggi alieni di Guardiano della Galassia. Drax in realtà, è verde nei fumetti, proprio come Gamora ma, secondo James Gunn, il colore verde è oltremodo complesso per far sembrare la pelle reale. Pertanto, il reparto trucco ha optato per un grigio verdastro per l'amatissimo personaggio interpretato da Dave Bautista.

Si tratta di una risposta molto interessante se si pensa che la Gamora di Zoe Saldana è caratterizzata da un bel verde vivo nel corso di tutte le pellicole a cui ha preso parte nel Marvel Cinematic Universe. James Gunn ha chiarito che questa è stata una scelta obbligata proprio per il ruolo dell'attrice in Avatar. La principessa dei Na'vi ha infatti la pelle blu, e questo avrebbe potuto creare molta confusione nei telespettatori.

James Gunn ha rivelato che Guardiani della Galassia 3 sarà il suo ultimo film e che dunque, non prenderà per il momento, parte a pellicole future in questo franchise. Una delusione piuttosto tangibile per i fan del MCU che hanno amato oltremodo i film dedicati a Starlord e compagni.