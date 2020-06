Guardiani della Galassia, come si evolverà Nebula? Ce ne parla Karen Gillan

L'arrivo di Guardiani della Galassia Vol.3 comporterà un'inevitabile evoluzione del personaggio di Nebula, costretta a rimettere in gioco tutta la propria esistenza dopo la morte del padre Thanos in Avengers: Endgame. Di questa evoluzione ha parlato la sua interprete, l'attrice Karen Gillan.

L'attrice ha avuto modo di parlare del suo personaggio nell'Universo Cinematografico Marvel nel corso di un panel virtuale organizzato per il GalaxyCon Live. Per la prima volta da quando l'abbiamo incontrata, Nebula si è unita al team degli Avengers per rimediare alla distruzione di metà universo di Thanos avvenuta alla fine di Avengers: Infinity War. In Avengers: Endgame l'abbiamo vista prendere parte alla missione che ha poi portato all'eliminazione di Thanos e quindi alla guerra successiva sempre con Thanos, ma con quello proveniente dal passato.

"Sono stata in grado di utilizzare molti problemi psicologici che erano in lei, perché è un personaggio che ha affrontato degli abusi nella sua vita da parte del padre, fin da giovanissima. Non per farla troppo pesante, ma lui ha messo le due sorelle l'una contro l'altra - lei sarebbe stata sempre quella inferiore mentre l'altra la prediletta. In realtà è qualcosa che accade di frequente nelle famiglie con più figli. Io non ho fratelli né sorelle, quindi è qualcosa su cui mi sono dovuta documentare".

La Gillan ha poi parlato del futuro di Nebula: "Penso al suo futuro nel senso di come cambierà adesso la sua vita dopo che la persona che le ha provocato quegli abusi è uscita dalla sua vita. Ricomincerà da capo? Penso sia complicato, perché nonostante quel tipo di abuso, un figlio ama sempre i genitori e sono tristi quando non ci sono più, ma allo stesso tempo li odiano e sono sollevati non ci siano più".

Su Guardiani della Galassia Vol. 3 ha quindi aggiunto: "Sarei interessata a portarla a cambiare radicalmente la propria vita, a ricominciare".